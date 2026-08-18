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Ильхам Алиев принял нового посла Великобритании в Азербайджане - ФОТО

First News Media15:52 - Сегодня
Ильхам Алиев принял нового посла Великобритании в Азербайджане - ФОТО

18 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Данкана Нормана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Начавший свою речь на азербайджанском языке, Данкан Норман сказал: «Ваше превосходительство, когда мы с моей супругой Кэрри 27 лет назад впервые приехали в Азербайджан, нас очень впечатлили доброта людей и огромный потенциал Баку. С тех пор Азербайджан прошел большой путь развития. Для меня большая честь открыть новую страницу в отношениях между нашими странами».

Отметив, что работа над новым стратегическим партнерством между Соединенным Королевством и Азербайджаном продолжается, посол подчеркнул, что это позволит и дальше развивать сотрудничество по общим приоритетам, углублять наши достижения посредством укрепления безопасности и инноваций.

Посол заявил о желании британской стороны установить динамичное партнерство с нашей страной в сферах возобновляемой энергетики, обороны, авиации, отметил связи в сфере образования и укрепление мостов между молодежью.

Он сказал, что правительство Великобритании высоко ценит усилия Президента Ильхама Алиева по установлению мира между Азербайджаном и Арменией и поддерживает достигнутый прогресс.

Данкан Норман также напомнил, что его страна была первым международным партнером, поддержавшим усилия Азербайджана по разминированию.

Глава нашего государства пожелал послу приятного пребывания в Баку, высоко оценил его знание азербайджанского языка.

Президент Ильхам Алиев сказал, что вопросы повестки дня имеют большое значение не только в двусторонней плоскости, но и с точки зрения регионального развития и сотрудничества.

Выразив признательность правительству Великобритании за помощь в сфере разминирования, глава государства отметил, что наша страна нуждается в более тесном международном сотрудничестве в этом направлении.

Напомнив, что азербайджано-британское сотрудничество началось тридцать лет назад именно в энергетическом секторе, Президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время имеется большой потенциал для партнерства в области возобновляемой энергетики. В этом контексте он указал на то, что компания bp строит в нашей стране солнечную электростанцию.

Отметив, что за 35 лет независимости Азербайджан прожил один год в условиях мира, глава государства подчеркнул, что это большое изменение для региона.

Президент Ильхам Алиев сказал, что, учитывая ситуацию в регионе, безопасность продолжит оставаться приоритетом в нашей повестке.

Подчеркнув, что в нашей стране создан благоприятный инвестиционный климат, глава государства отметил наличие большого взаимного интереса со стороны азербайджанских и британских компаний.

Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в деятельности.

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