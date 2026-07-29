Дуров высмеял обвинения ФСБ, поставив на аватарку своё фото в образе террориста

На новой фотографии профиля основателя Telegram его лицо наложено на снимок вооружённого боевика. Изображение появилось после того, как ФСБ предъявила Дурову обвинение в содействии террористической деятельности.

Ведомство утверждает, что администрация мессенджера не удаляла каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы якобы использовали для вербовки россиян и подготовки диверсий и теракта.

Картинка появилась ещё в 2017 году: тогда Дуров использовал её как фотографию профиля во «ВКонтакте». На исходном снимке был смертник «Исламского государства», взорвавший заминированный автомобиль возле иракских силовиков в Мосуле. После теракта в петербургском метро в апреле 2017 года Дуров удалил её.

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Источник: SOTA