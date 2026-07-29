У Роберта Кочаряна хотят конфисковать объекты недвижимости и активы на миллиарды

Генпрокуратура Армении требует конфисковать у экс-президента Армении Роберта Кочаряна и связанных с ним лиц 22 объекта недвижимости и активы на миллиарды драмов.

Как заявили в ведомстве, представленное в суд исковое заявление содержит требование о конфискации:

- 22 объектов недвижимости, совокупная средняя рыночная стоимость 19 из которых составляет 11,15 млрд драмов, а также прав на приобретение двух объектов недвижимости;

- облигаций, приобретенных за 3,08 млн долларов и 985,19 млн драмов, а также банковских вкладов на сумму свыше 1,41 млн долларов и 200 млн драмов;

- долей участия в 13 юридических лицах, в том числе в ООО «Тойота Ереван», страховом ООО «Наири Иншуранс» и других компаниях;

- стоимости приобретения долей участия в четырех юридических лицах;

- прав требования по займам на сумму 4,03 млн долларов, 8,30 млрд драмов, 260,45 млн рублей и 0,59 млн евро;

- двух транспортных средств, а также стоимости приобретения имущества в размере, эквивалентном 3,82 млрд драмов.

«Общая сумма денежных требований составляет 19,56 млрд драмов, а также 502,36 млн драмов — в качестве незаконной части суммы залога, выплаченной в рамках уголовного дела», — говорится в сообщении.

По действующему курсу $1 = 366,2 драма.

Источник: Новости-Армения