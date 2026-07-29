У Роберта Кочаряна хотят конфисковать объекты недвижимости и активы на миллиарды
Генпрокуратура Армении требует конфисковать у экс-президента Армении Роберта Кочаряна и связанных с ним лиц 22 объекта недвижимости и активы на миллиарды драмов.
Как заявили в ведомстве, представленное в суд исковое заявление содержит требование о конфискации:
- 22 объектов недвижимости, совокупная средняя рыночная стоимость 19 из которых составляет 11,15 млрд драмов, а также прав на приобретение двух объектов недвижимости;
- облигаций, приобретенных за 3,08 млн долларов и 985,19 млн драмов, а также банковских вкладов на сумму свыше 1,41 млн долларов и 200 млн драмов;
- долей участия в 13 юридических лицах, в том числе в ООО «Тойота Ереван», страховом ООО «Наири Иншуранс» и других компаниях;
- стоимости приобретения долей участия в четырех юридических лицах;
- прав требования по займам на сумму 4,03 млн долларов, 8,30 млрд драмов, 260,45 млн рублей и 0,59 млн евро;
- двух транспортных средств, а также стоимости приобретения имущества в размере, эквивалентном 3,82 млрд драмов.
«Общая сумма денежных требований составляет 19,56 млрд драмов, а также 502,36 млн драмов — в качестве незаконной части суммы залога, выплаченной в рамках уголовного дела», — говорится в сообщении.
По действующему курсу $1 = 366,2 драма.
Источник: Новости-Армения