Бен Аффлек выиграл 1 млн долларов в шоу «Кто хочет стать миллионером?» и передал деньги на благотворительность - ВИДЕО

Голливудский актер и обладатель премии «Оскар» Бен Аффлек вместе с чемпионом интеллектуального шоу Jeopardy! Джейми Дингом стал победителем американской версии телевикторины «Кто хочет стать миллионером?», выиграв главный приз в размере 1 миллиона долларов (1,7 млн манатов).

Выпуск, вышедший в эфир телеканала ABC в минувшую среду, продолжил игру, начавшуюся неделей ранее. К финалу участникам оставалось ответить всего на два вопроса.

Решающим стал вопрос на миллион долларов о том, какое из предложенных названий никогда не использовалось для индеек, которых по традиции ежегодно помилует президент США в преддверии Дня благодарения. После использования подсказок Аффлек и Динг выбрали вариант «Spaghetti & Meatball», который оказался правильным.

Выигранные средства будут направлены в основанный Беном Аффлеком благотворительный фонд Eastern Congo Initiative, который поддерживает местные общественные организации и гуманитарные проекты в восточной части Демократической Республики Конго, пострадавшей от многолетнего вооруженного конфликта.

Как отмечает People, Б.Аффлек и Дж.Динг стали одной из немногих звездных команд, которым удалось выиграть главный приз в благотворительной версии шоу.