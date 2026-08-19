В Баку представили маскоты чемпионата Европы по волейболу

Определены маскоты чемпионата Европы по женскому волейболу, который пройдет в Баку.

Как сообщили в Федерации волейбола, талисманами станут герои азербайджанских сказок- Джыртдан и Гёйчяк Фатма.

Джыртдан своей смелостью, находчивостью и энергией будет создавать особую атмосферу на трибунах. А Гёйчяк Фатима своей утонченностью и искренностью продемонстрирует болельщикам азербайджанское гостеприимство.

Отмечается, что два сказочных героя станут не только талисманами соревнований, но и символами, популяризирующими богатое культурное наследие и национальные ценности Азербайджана.

Чемпионат Европы пройдет с 21 августа по 6 сентября, его совместно принимают Азербайджан, Турция, Чехия и Швеция. Матчи группы С пройдут в Азербайджане. В этой группе будут соревноваться национальные сборные Азербайджана, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Румынии и Испании. Матчи в Баку пройдут на Национальной гимнастической арене с 21 по 28 августа.