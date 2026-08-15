Появились фотографии убитого в Баку предпринимателя

30 июля на парковке торгового центра «Амай» в Хатаинском районе Баку был убит 35-летний руководитель компании Seaside Estate Орхан Юсубов.



Как передает 1news.az со ссылкой на unikal.az, брат погибшего Эльджан Юсубов сообщил, что Сабир Джамалов (1987 г.р.), обвиняемый в убийстве, ранее работал у его брата.



После возникших между ними разногласий они прекратили сотрудничество. Позже обвиняемый создал собственную компанию под названием Sabir Əmlak.



Представляем фотографии убитого предпринимателя.