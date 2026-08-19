Швейцария вслед за ЕС прекратит предоставлять убежище военнообязанным украинцам

Швейцария с 20 августа прекратит предоставлять военнообязанным украинцам специальный защитный статус S вслед за аналогичным решением Евросоюза.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

"Теперь статус S будет предоставляться только лицам, выполняющим воинские обязанности, которые могут распространяться на них на Украине. Новое правило применяется ко всем новым заявлениям, поданным с 20 августа", - указывается в тексте. Ограничения не затронут граждан Украины, которым статус S уже предоставлен.

В Берне признали, что "юридически не обязаны следовать решению Совета ЕС", однако считают, что "привести свою практику в соответствие с Евросоюзом" в интересах конфедерации. Швейцария также решила продлить срок действия специального статуса S для беженцев с Украины еще на год - до 4 марта 2028 года.

5 августа страны Евросоюза практически единогласно поддержали предложение отказать в праве на убежище мужчинам с Украины, годным к службе в армии. Ранее в Еврокомиссии заявили, что это предложение поступило из Киева. В странах ЕС насчитывается около 4,3 млн украинских беженцев. Из них порядка 1 млн - это мужчины, годные к военной службе.

Введенный в марте 2022 года статус S предусматривает право пребывания в Швейцарии в течение года с возможностью ежегодного продления, а также право на работу с разрешения кантональных властей. Дети украинских граждан со статусом S могут получать в Швейцарии образование. Согласно последним данным, в конфедерации проживают более 73 тыс. украинцев с таким статусом.

Источник: ТАСС