«Карабах» отправился в Нидерланды - ФОТО

"Карабах", который станет гостем нидерландского клуба "Твенте" в первом матче плей-офф Лиги конференций УЕФА, уже отправился в страну, где состоится игра.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт клуба, представитель Агдама сегодня вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев и направился в город Энсхеде.

Напомним, что матч "Твенте" - "Карабах", который состоится 20 августа на арене "Гролс Весте", расположенной в нидерландском городе Энсхеде, запланирован на 22:00. Ответная встреча этой пары состоится 27 августа в Баку.