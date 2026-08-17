Умерла звезда сериалов «Герои» и «Нэшвилл» Хейден Панеттьери - ВИДЕО

Американская актриса Хейден Панеттьери, известная по ролям в сериалах «Герои» и «Нэшвилл», скончалась в возрасте 36 лет.

Как сообщает PEOPLE, смерть актрисы подтвердил ее представитель. Он назвал Панеттьери «невероятным светом и силой природы», которая приносила любовь и радость близким, коллегам и поклонникам по всему миру.

Причина и обстоятельства смерти пока не раскрываются.

Хейден Панеттьери начала актерскую карьеру еще в детстве. Широкую известность ей принесла роль Клэр Беннет в фантастическом сериале «Герои», выходившем с 2006 по 2010 год. Также актриса сыграла главную роль Джульетты Барнс в музыкальной драме «Нэшвилл», за которую дважды номинировалась на премию «Золотой глобус». Среди ее работ также фильмы «Помни титанов», «Ледяная принцесса», «Крик 4» и «Крик 6».

В последние годы Панеттьери вновь активно появлялась в публичном пространстве. В мае 2026 года вышли ее мемуары This Is Me: A Reckoning, в которых актриса откровенно рассказала о детской славе, личных переживаниях и сложных периодах своей жизни.

Последний пост Панеттьери в Instagram был опубликован 27 июля. На фотографии актриса позировала вместе с фотографом Рэндаллом Славиным, сопроводив снимок словами о хороших временах и друзьях.

Напомним, что с 2009 года Хейден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась. У бывшей пары есть дочь - Кайя Евдокия Кличко (род. 9 декабря 2014 года).