КСИР ударил по американской базе Аль-Азрак в Иордании

Иранские военные в ответ на атаки США по исламской республике в ночь на четверг нанесли удары баллистическими ракетами по американской базе Аль-Азрак в Иордании, уничтожили три самолета F-35 и несколько американских военных, следует из заявления пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«В ответ на это преступление и чтобы помочь вам освободить исламскую землю Иордании от гнета американских оккупантов, сегодня утром военные КСИР атаковали стоянку и ангар технического обслуживания американских истребителей F-35 на авиабазе Аль-Азрак несколькими баллистическими ракетами, полностью уничтожив три F-35 и причинив серьезные повреждения еще трем самолетам», — говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранская гостелерадиокомпания.

Ранее Центральное командование (CENTCOM) сообщило, что Вооруженные силы США в ночь на четверг завершили очередную волну ударов по Ирану, поразив десятки целей в исламской республике, включая военные командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также объекты морского базирования.

Источник: РИА Новости