В Пакистане при атаке террористов погибли не менее девяти полицейских

По меньшей мере 9 сотрудников полиции погибли, еще 28 получили ранения в результате нападения террористов в пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на местные власти.

Боевики запрещенной в стране группировки "Фитна аль-Хаваридж" (ранее была известна как "Техрик-и-Талибан Пакистан", или "Движение талибов Пакистана") атаковали блокпост силовиков в округе Хангу, уточнил генеральный инспектор полиции региона Зульфикар Хамид. Он добавил, что в результате ответных действий полицейских было уничтожено 15 террористов.

На граничащие с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан в 2025 году пришлось 90% террористических вылазок в Пакистане. В обоих регионах различные вооруженные группировки совершают нападения на пакистанских силовиков и мирных жителей под предлогом защиты прав этнических меньшинств - пуштунов и белуджей. Исламабад обвиняет афганские власти в предоставлении убежища боевикам.

Источник: ТАСС