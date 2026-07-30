В Госкомитете по делам беженцев обсудили процесс переселения - ФОТО

В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялось очередное заседание коллегии.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Госкомитет.

Председатель Госкомитета Ровшан Рзаев сообщил, что на освобожденных от оккупации территориях восстановительно-строительные работы ведутся ускоренными темпами, а бывшие вынужденные переселенцы с большим воодушевлением возвращаются на свои родные земли.

На заседании коллегии были обсуждены вопросы уточнения и формирования списков в рамках процесса переселения, результаты работы комиссии, а также организация возвращения жителей в населенные пункты, восстановленные и заново отстроенные на освобожденных территориях в рамках Первой государственной программы Великого возвращения.

По итогам обсуждения были приняты соответствующие решения и даны поручения.