В Азербайджане задержаны курьеры зарубежных наркоторговцев с 57 кг наркотиков - ВИДЕО

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел продолжают проведение операций, направленных на пресечение сбыта наркотических средств.

Как сообщили в министерстве, в ходе мероприятий, проведенных в Абшеронском и Карадагском районах, были задержаны ранее судимые за кражу Рамиль Алиев и Нихат Абдуррахманов, передает 1news.az.

У них изъято в общей сложности 57 килограммов героина, метамфетамина, опиума, смолы гашиша, обогащенной вредными веществами марихуаны, а также 1981 таблетка метадона. Установлено, что задержанные по заданию зарубежных наркоторговцев занимались организацией незаконного оборота наркотиков, ввезенных в страну контрабандным путем.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.