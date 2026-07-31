Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата - ФОТО
31 июля в городе Чолпон-Ата состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Кыргызстане.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Кыргызстана, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Кыргызстана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствовал кыргызских солдат.
Президенты обошли строй почетного караула.
Представители государства и правительства Кыргызстана были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – Президенту Садыру Жапарову.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентами.
Главы государств сделали официальное фото.