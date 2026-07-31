Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в городе Чолпон-Ата - ФОТО

31 июля в городе Чолпон-Ата состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Кыргызстане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Кыргызстана, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Кыргызстана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствовал кыргызских солдат.

Президенты обошли строй почетного караула.

Представители государства и правительства Кыргызстана были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – Президенту Садыру Жапарову.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентами.

Главы государств сделали официальное фото.