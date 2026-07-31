Старший советник Инфантино ушёл в отставку в знак протеста против новых планов ФИФА

Старший советник президента ФИФА Джанни Инфантино Карлос Кордейро подал в отставку, не согласившись с предложением организации продать частным инвесторам долю в коммерческой структуре, которая будет управлять чемпионатами мира.

Он покинул пост с немедленным вступлением решения в силу. Об этом сообщают Sky News, Al Jazeera и агентство AP.

Кордейро — фигура в мировом футболе не рядовая. Он возглавлял Федерацию футбола США в 2018–2020 годах, до этого более 35 лет проработал в банковской сфере, был партнёром Goldman Sachs, а в 2021 году получил должность старшего советника президента ФИФА по глобальной стратегии и управлению. В мае 2025 года он был назначен старшим советником рабочей группы Белого дома по чемпионату мира 2026 года и в последние годы неоднократно сопровождал Инфантино в его визитах в Белый дом.

«Как старший советник президента ФИФА, бывший банкир и футбольный болельщик на всю жизнь, я не могу оставаться в стороне, пока ФИФА рассматривает возможность продажи доли в чемпионате мира, — говорится в заявлении Кордейро. — Позвольте выразиться ясно: я не имел никакого отношения к этому предложению и безоговорочно выступаю против него. Это плохая сделка для ассоциаций — членов ФИФА, плохая сделка для футбола и плохая сделка для долгосрочного будущего игры».

Основные претензии бывшего советника связаны не столько с самой идеей привлечения инвестиций, сколько с тем, как готовилось решение. «Больше всего беспокоит отсутствие ответов на фундаментальные вопросы, — заявил он. — Почему именно эта сделка? Почему сейчас? Какой предусмотрен надзор? Кто выигрывает? Был ли конкурентный отбор? Какая система управления будет создана? Что в конечном счёте получат инвесторы и какой ценой для футбола? Эти вопросы остаются в основном без ответа, и при этом ассоциациям-членам предлагается принять решение колоссальной значимости чуть более чем за 50 дней или рискнуть остаться позади».

Ссылаясь на свой банковский опыт, Кордейро подчеркнул, что понимает и ценность актива, и последствия отказа от части прав на него: «Именно поэтому данное предложение должно быть отклонено». Продажу постоянной доли в самом ценном активе футбола ради привлечения 4,2 миллиарда долларов он назвал шагом, который «имеет мало смысла».

«Это предложение стало определяющим вопросом для будущего ФИФА, — заключил он. — После тщательного размышления я больше не могу продолжать работу в качестве старшего советника президента ФИФА. Поэтому я подал в отставку с немедленным вступлением в силу».

Отставка произошла в тот же день, когда ФИФА распространила заявление, в котором настаивала, что «никто не продаёт футбол», и подтвердила намерение довести до конца процесс консультаций с национальными ассоциациями.

Речь идёт о плане создания дочерней структуры FIFA Forward Enterprise стоимостью около 20 миллиардов долларов, которая возьмёт на себя коммерческие права и проведение турниров ФИФА. Внешним инвесторам предлагается доля до 20%. Определиться со своей позицией 211 ассоциациям — членам ФИФА предложено до 19 сентября: в случае одобрения плана каждая из них может получить до 40 миллионов долларов на цикл 2027–2030 годов против примерно 10 миллионов при отказе.

Накануне все 55 национальных ассоциаций УЕФА проголосовали за отказ от участия в турнирах ФИФА, пока это предложение остаётся в силе. Подробнее об этом решении 1news.az писал здесь, а о том, как «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги, — здесь.