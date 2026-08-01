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Ирак и Турция готовят соглашение на прокачку 1,5 млн баррелей нефти в сутки

First News Media20:35 - Сегодня
Ирак и Турция готовят соглашение на прокачку 1,5 млн баррелей нефти в сутки

Ирак намеревается увеличить экспорт нефти через турецкий средиземноморский порт Джейхан до 1,5 млн баррелей в сутки.

Как сообщает министр нефти Ирака Басем Мухаммед Худейр, стороны планируют разработать новое соглашение для удвоения поставок.

В настоящее время действующие договоренности Багдада и Анкары предусматривают прокачку до 750 тыс. баррелей нефти в сутки. Однако в течение текущего года страны намерены подготовить новый договор, который позволит повысить экспортный потолок в два раза.

Худейр подчеркнул, что сотрудничество с Турцией не ограничивается транзитом сырья. По его словам, стороны ведут интенсивные переговоры об инвестициях в разработку иракских месторождений и о создании стратегических партнерств между компаниями двух стран в сферах добычи и переработки нефти.

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