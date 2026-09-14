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МИД Ирана вызвал главу дипмиссии Австрии

First News Media13:00 - Сегодня
МИД Ирана вызвал главу дипмиссии Австрии

МИД Ирана вызвал главу австрийской дипмиссии в исламской республике и выразил ему решительный протест из-за невыдачи Веной визы вице-президенту и главе Организации по атомной энергии исламской республики Мохаммаду Эслами, прибывшему для участия в 70-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ.

Об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"Они должны были выдать визу иранской делегации по всем международным законам. Мы сразу же приняли меры, вызвали временного поверенного в делах Австрии для выражения протеста", - сказал он в ходе еженедельной пресс-конференции. По словам Багаи, тот факт, что Вена отказала в визе под давлением Вашингтона, не снимает ответственности с Австрии за ее действия.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что власти Австрии с подачи США отказали во въезде главе Организации по атомной энергии Ирана Мохаммаду Эслами, который в результате не сможет выступить на генконференции МАГАТЭ.

Источник: ТАСС

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