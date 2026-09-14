Саудовская Аравия попросила Израиль о помощи против хуситов

Саудовская Аравия попросила Израиль о разведывательной и другой помощи на фоне стремительного продвижения хуситов в Йемене.

Как сообщает Israel Hayom, наследный принц королевства Мухаммед бен Салман через Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) передал Иерусалиму запрос, связанный с угрозой стратегическому проливу Баб-эль-Мандеб.

Эр-Рияд опасается полной блокировки судоходства в Красном море.

В последние дни хуситы, поддерживаемые Ираном, добились серьезных успехов на западном побережье Йемена и вышли к Баб-эль-Мандебу — важнейшему морскому проходу между Красным морем и Аденским заливом.