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В доме Кыванча Татлытуга произошел несчастный случай 

Феликс Вишневецкий11:50 - Сегодня
В доме Кыванча Татлытуга произошел несчастный случай 

В доме известного турецкого актера Кыванча Татлытуга в районе Гёктюрк в Стамбуле произошел несчастный случай.

Гражданин Туркменистана Бахадур Янгибайев упал с крыши во время уборочных работ и получил тяжелые травмы. Мужчина был госпитализирован и находится в реанимации, сообщает 1news.az со ссылкой на Halk TV. 

Отмечается, что инцидент произошел 31 августа - после завершения ремонта в доме Б.Янгибайева пригласили для проведения уборки. Во время работы мужчина поднялся на крышу, потерял равновесие и упал.

В связи с происшествием был задержан владелец ремонтной компании A.A. Он заявил, что Б.Янгибайев не являлся его сотрудником, а ни он, ни его работники не поручали мужчине подниматься на крышу. После дачи показаний в прокуратуре A.A. был освобожден.

Позднее владелец компании заявил, что во время нахождения в полицейском участке к нему пришел человек, представившийся адвокатом Кыванча Татлытуга. По словам A.A., адвокат предложил ему помощь и дал подписать трехстраничный договор, содержание которого он, как утверждается, не успел прочитать.

В связи с этим адвокат владельца ремонтной компании обратился в прокуратуру и Стамбульскую коллегию адвокатов. В заявлении содержится требование проверить действия Кыванча Татлытуга и его адвоката, а также установить обстоятельства подписания договора. При этом официального обвинения актеру в связи с произошедшим не предъявлялось. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Адвокат К.Татлытуга, в свою очередь, отвергает претензии и заявляет, что в отношении актера уголовное расследование не ведется.

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