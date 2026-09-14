В Азербайджане изменят правила работы кранов в ветреную погоду

Приостановка работ с использованием кранов в ветреную погоду и предоставление перерывов работникам будут регулироваться по-новому.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в предложенном изменении в Трудовой кодекс, вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

В настоящее время при силе ветра в 6 баллов и более все виды работ с использованием кранов на суше приостанавливаются. Согласно проекту, при силе ветра от 6 до 8 баллов выполнение работ с эксплуатируемыми на суше кранами будет допускаться в случаях, предусмотренных в технических паспортах этих кранов.

Если сила ветра превышает 8 баллов, все виды работ с указанными кранами в любом случае будут приостанавливаться. С учетом этого, при силе ветра в 6 баллов и более все виды работ с эксплуатируемыми на суше кранами будут приостанавливаться (в общем порядке, за исключением случаев, предусмотренных в техпаспортах для диапазона от 6 до 8 баллов).