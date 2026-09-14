Религиозные лидеры стран-членов ОТГ обратились к Президенту Ильхаму Алиеву

Члены Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств (ОТГ) обратились к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в обращении выражена глубокая благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и поддержку, благодаря которым VII встреча Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ, проходящая в Баку, а также Первая международная научно-практическая конференция, посвященная выдающемуся азербайджанскому ученому-мыслителю Шейху Сеиду Яхье Бакуви, были организованы на высоком уровне.

Религиозные лидеры высоко оценили модель мультикультурализма и толерантности Азербайджана, а также роль страны в содействии межконфессиональному взаимопониманию и межцивилизационному сотрудничеству. В обращении подчеркнуто особое значение инициатив Президента Ильхама Алиева, направленных на развитие межрелигиозного и межкультурного диалога.

Члены Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ также высоко оценили достижения Азербайджана, проводимые в Карабахе восстановительные и строительные работы, процесс Великого возвращения, а также укрепление духовной солидарности со странами тюркского мира.

Отметим, что в Баку проходит VII встреча руководителей мусульманских религиозных управлений стран — членов Организации тюркских государств (ОТГ).

В VII встрече Совета руководителей мусульманских религиозных управлений стран — членов Организации тюркских государств принимают участие руководители религиозных учреждений Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

Всего в мероприятии принимают участие государственные, научные и религиозные деятели, представляющие 40 стран и 15 международных организаций. В рамках встречи принята Бакинская декларация.