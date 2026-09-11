Хуситы с помощью ИИ подделали речь командующего Салеха и убедили противников отступить

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене использовали искусственный интеллект (ИИ), чтобы подделать речь вице-президента руководящего совета Йемена Тарика Салеха и убедить правительственные войска отступить из занимаемых ими районов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что хуситы распространили в социальных сетях поддельных ролик, в котором Салех призывает подконтрольные ему части к отступлению из-за «предательства». По данным агентства, один из опубликовавших запись аккаунтов насчитывает более 560 тысяч подписчиков.

Неизвестно, насколько видео в действительности повлияло на боевой дух правительственных войск, однако повстанцы сообщили о захвате шести округов в провинциях на Красном море площадью более 5 тысяч квадратных километров с момента начала наступления 3 сентября.