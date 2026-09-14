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Иран сбил американский БПЛА над Ормузским проливом

First News Media11:43 - Сегодня
Иран сбил американский БПЛА над Ормузским проливом

Силы противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сбили беспилотник ВС США MQ-1 в небе над Ормузским проливом.

Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

«Несколько минут назад передовой беспилотник MQ-1 был обнаружен и уничтожен новейшей системой противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции», — указывается в заявлении.

По информации пресс-службы, инцидент произошел в небе над Ормузским проливом.

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