Большие интервалы и давка: в Баку люди жалуются на проблемы с автобусами - ВИДЕО
В преддверии начала учебного года на дорогах Баку наблюдаются пробки, а в общественном транспорте - сильная давка.
Как сообщает Bakuplus.az, один из таких случаев произошел возле станции метро «Кероглу» в автобусе №1.
По словам пассажиров, из-за больших интервалов движения в салоне образовалось серьезное скопление людей, передает 1news.az.
Из-за переполненности не закрывались двери, и водитель отказался везти пассажиров.
Это вызвало недовольство других граждан.
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