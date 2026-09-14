Большие интервалы и давка: в Баку люди жалуются на проблемы с автобусами - ВИДЕО

В преддверии начала учебного года на дорогах Баку наблюдаются пробки, а в общественном транспорте - сильная давка.

Как сообщает Bakuplus.az, один из таких случаев произошел возле станции метро «Кероглу» в автобусе №1.

По словам пассажиров, из-за больших интервалов движения в салоне образовалось серьезное скопление людей, передает 1news.az.

Из-за переполненности не закрывались двери, и водитель отказался везти пассажиров.

Это вызвало недовольство других граждан.