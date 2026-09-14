В Бакинском метро сократятся интервалы между поездами

В Бакинском метрополитене с 15 сентября сокращаются интервалы между поездами.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Бакинский метрополитен, соответствующее решение принято по итогам технических мероприятий по оптимизации, мониторинга и испытаний.

На Красной линии с 15 сентября на участке «Ичеришехер - Ахмедлы» в часы пик поезда будут курсировать с интервалом 2 минуты.

На Зеленой линии при необходимости интервал движения будет сокращен с 3 минут 30 секунд до 3 минут.

На Фиолетовой линии в связи с переходом на осенне-зимний график на участке «Автовокзал - 8 Ноября» будет установлен интервал 5 минут, а на участке «Ходжасан - Автовокзал» - 10 минут.

Отмечается, что в связи с началом нового учебного года пассажиропоток на всех линиях будет находиться под постоянным контролем - при необходимости будут проведены дополнительные регулировки.