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Турция призвала укрепить духовное единство тюркского мира

First News Media12:00 - Сегодня
Турция призвала укрепить духовное единство тюркского мира

 «Тюркские государства должны разработать совместные стратегии против деструктивных течений».

Как сообщает АПА, об этом министр по делам религии Турции Сафи Арпагуш заявил на VII встрече мусульманских религиозных лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

В своем выступлении он подчеркнул важность укрепления сотрудничества между тюркскими государствами в религиозной, культурной и духовной сферах на фоне глобальных проблем и кризиса ценностей.

Арпагуш отметил, что ОТГ уже стала важным стратегическим объединением, а встречи руководителей религиозных ведомств и управлений стран-участниц не должны ограничиваться политическими и экономическими вопросами.

«Эти встречи следует рассматривать как стратегическую консультативную платформу, обеспечивающую наше единство в социальной, культурной и духовной сферах», — заявил министр.

По его словам, подобные встречи имеют большое значение для возрождения религиозных, исторических и культурных связей, а также формирования общего видения и подходов к негативным последствиям глобализации.

Министр по делам религии подчеркнул, что исламская цивилизация основана на универсальных ценностях, охватывающих все человечество. Он отметил, что передача будущим поколениям богатого наследия тюрко-исламского мира является важной ответственностью.

Затронув вопросы религиозного радикализма и злоупотребления религиозными ценностями, Арпагуш заявил, что некоторые структуры используют религиозные понятия для разжигания раздора в обществах и провоцирования противостояния между мусульманами.

Он также выразил обеспокоенность попытками связать ислам с насилием и терроризмом, а также систематическим давлением на мусульман, распространением языка ненависти и ксенофобии в различных регионах мира.

«Как тюркские государства, мы обязаны выработать общую позицию и стратегии против всех деструктивных течений, которые могут угрожать нашей стабильности и внутренней безопасности», — подчеркнул министр.

Арпагуш также отметил важность расширения обмена опытом между религиозными структурами тюркских государств. По его словам, это может способствовать предотвращению неправильного восприятия ислама в мире и его использования террористическими организациями.

Кроме того, министр обратил внимание на новые социальные и нравственные проблемы, возникающие в результате глобализации, развития искусственного интеллекта и цифровизации. Он подчеркнул необходимость разработки совместных просветительских и наставнических проектов, направленных на защиту семьи и молодого поколения.

«Для нас важно сотрудничество в таких сферах, как установление общих дат религиозных праздников, месяца Рамазан и праздника Гурбан, халяльное питание и другие направления», — отметил Арпагуш.

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