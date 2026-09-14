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Генпрокурор Украины бежал из страны

First News Media11:37 - Сегодня
Генпрокурор Украины бежал из страны

Подавший в отставку генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в ночь на 14 сентября 2026 года экстренно покинул территорию страны. 

По данным правоохранительных органов и источников СМИ, около 2:30 ночи он пересек границу на служебном автомобиле, используя в качестве формального основания заграничную командировку в Литву. 

Позднее Кравченко подтвердил свой выезд, заявив в Telegram-канале, что находится в зарубежной командировке, в ходе которой намерен проинформировать международных партнеров о «рисках, которые создает бесконтрольное влияние антикоррупционных органов». 

Удар напоследок: подозрения против руководства НАБУ и САП 

Этому шагу предшествовал беспрецедентный аппаратный демарш. Утром 14 сентября Кравченко опубликовал видеообращение, в котором заявил, что подписал обвинительные заключения (подозрения) в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александру Клименко (по данным парламентариев и СМИ, речь идет о супруге главы САП).

Уходящий генпрокурор обвинил главу НАБУ в подделке официальных документов, получении особо крупной неправомерной выгоды и фиктивном усыновлении с целью избежать ответственности в суде. Кроме того, Кравченко заявил, что во время недавней спецоперации антикоррупционных ведомств сотрудники НАБУ и САП якобы незаконно скопировали и вывезли материалы секретных уголовных дел, которые велись против самих сотрудников этих структур. 

Операция «Карфаген» и предыстория конфликта

Острый конфликт между Офисом генерального прокурора и независимыми антикоррупционными институтами перешел в открытую фазу 4 сентября, когда НАБУ и САП провели масштабную операцию под названием «Карфаген». В рамках расследования была разоблачена преступная организация, возглавляемая одним из руководителей структурных подразделений ОГП (по данным СМИ, речь идет о замначальника департамента Сергее Кропиве). Эта структура занималась «крышеванием» масштабной сети мошеннических кол-центров в Украине и легализацией незаконных доходов. Обыски прошли у самого Кравченко и его первого заместителя, у которой, по данным Центра противодействия коррупции (ЦПК), были обнаружены материалы слежки за сотрудниками НАБУ и САП. 

На фоне этого скандала 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке, однако вопрос о его увольнении затягивался. В антикоррупционных кругах и Центре противодействия коррупции расценили ночной отъезд генпрокурора и его громкие обвинения как спланированную акцию: по версии критиков, Кравченко подписал сфабрикованные подозрения в обмен на позволение беспрепятственно покинуть страну.

Реакция НАБУ, САП и жесткая позиция Владимира Зеленского 

В НАБУ и САП категорически отвергли обвинения уходящего генпрокурора, назвав их продолжением системной атаки на независимые антикоррупционные органы, которая ведется с прошлого лета с целью подчинить их прокуратуре. Ведомства подчеркнули, что Семену Кривоносу никаких официальных подозрений не вручалось. 

На фоне стремительно развивающегося кризиса президент Украины Владимир Зеленский занял жесткую позицию в отношении главы Генпрокуратуры, опубликовав в своем Telegram-канале лаконичное и бескомпромиссное заявление: «У этого Генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности.

Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно». 

Глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил, что вопрос об отставке Руслана Кравченко будет вынесен на голосование в Верховной раде 15 сентября.

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