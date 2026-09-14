В Бакинской бухте продолжаются работы по очистке воды от нефтяных пятен и отходов - ФОТО

В части Бакинской бухты, расположенной на территории Приморского национального парка, продолжаются работы по очистке водной поверхности.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Управление Приморского бульвара.

В рамках задач, направленных на улучшение экологического состояния Бакинской бухты, на ее участке, расположенном в пределах территории Приморского национального парка, проводятся работы по очистке воды от различных органических отходов, нефтяных пятен и остатков нефтепродуктов.

Мероприятия осуществляются на основании соответствующего договора, заключенного между Управлением Приморского бульвара, Министерством экологии и природных ресурсов и Службой аварийно-спасательных работ Каспийского бассейна Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В рамках работ сотрудники Службы аварийно-спасательных работ Каспийского бассейна МЧС очищают поверхность воды от скопившихся нефтяных пятен и различных отходов, а также проводят очистку прибрежных территорий.

В связи со снижением уровня воды в Каспийском море и обмелением на отдельных участках в ходе очистки используются специальные установки и оборудование.