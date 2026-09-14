На границе Азербайджана обнаружен параплан с партией наркотиков

Успешно продолжаются мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Сообщается, что 11 сентября в результате поисковых и оперативных мероприятий, проведенных на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» Пограничных войск ГПС, было обнаружено крупное количество наркотических средств.

Так, на служебной территории пограничного отряда в 03:11 были обнаружены и изъяты из незаконного оборота наркотические средства общей массой 65 килограммов 500 граммов, сброшенные с помощью параплана из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

По данному факту оперативно-следственные мероприятия продолжаются.