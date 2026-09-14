Азербайджан полон решимости обеспечить Великое Возвращение на освобожденные территории - замглавы МИД - ФОТО

Азербайджан полон решимости преодолеть все препятствия и обеспечить безопасное и достойное Великое Возвращение перемещенных общин на освобожденные территории.

Об этом говорится в публикации замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова в социальной сети Х.

«Более 40 000 бывших вынужденных переселенцев вернулись обратно. Восстановлено и заново отстроено свыше 45 населенных пунктов. Около 100 000 человек в настоящее время живут, работают и учатся в Карабахе. Масштабы достигнутого прогресса всего за шесть лет значительны, но не менее масштабны и предстоящие вызовы», — отметил Э. Мамедов, указав на остающуюся актуальной минную проблему.

«Мины по-прежнему угрожают человеческим жизням и препятствуют восстановительным работам — на прошлой неделе в результате очередного минного инцидента пострадал еще один мирный житель», — констатировал дипломат.