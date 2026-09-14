Принята Бакинская декларация Совета руководителей мусульманских религиозных управлений ОТГ

14 сентября в рамках 7-й встречи Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств (ОТГ) была принята Бакинская декларация.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в документе нашли отражение ряд важных положений, связанных с укреплением солидарности между тюркскими государствами и народами, пропагандой тюрко-исламских духовно-культурных ценностей, развитием религиозного образования и научного сотрудничества, просвещением молодежи.

В документе отмечается, что будет продолжена совместная борьба против терроризма, экстремизма, сепаратизма, исламофобии, тюркофобии, межконфессиональной дискриминации и призывов к ненависти. Защита прав женщин и детей, перевод религиозной литературы, подготовка совместных фетв и пропаганда исторического наследия тюркского мира также отмечены в качестве приоритетных направлений.