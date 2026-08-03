МИД Азербайджана призывает активизировать международную поддержку в борьбе с минной угрозой - ФОТО
МИД Азербайджана призвал международное сообщество активизировать поддержку в борьбе с минной угрозой.
«В результате очередного взрыва мины тяжело пострадали двое граждан Азербайджанской Республики. С момента окончания 44-дневной Отечественной войны 2020 года общее число азербайджанцев, ставших жертвами минного загрязнения со стороны Армении, достигло 433 человек». Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, размещенном на странице в X.
«Данная трагедия является очередным суровым напоминанием о продолжающемся тяжелом уроне человеческой жизни и постоянной угрозе, с которой ежедневно сталкиваются мирные граждане. Массовое и целенаправленное заминирование территорий Азербайджана продолжает оставаться главным препятствием для безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои дома, а также для реализации восстановительных работ в регионе.
Подчеркиваем настоятельную необходимость усиления международной поддержки и давления на армянскую сторону с целью получения точных карт минных полей, а также предоставления содействия масштабным усилиям Азербайджана по гуманитарному разминированию.
Создание региона, свободного от минной угрозы, является неотъемлемым и фундаментальным условием для обеспечения устойчивого мира, безопасности и развития», говорится в заявлении.
As a result of another landmine explosion 2 Azerbaijani citizens were severely injured.
Since the 2020-war, 4⃣3⃣3⃣ people have became a victim of landmine contamination by #Armenia.
This tragedy is a stark reminder of the continued human cost of landmines and the dangers faced… pic.twitter.com/kjWSr6qfyW — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 3, 2026