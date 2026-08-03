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МИД Азербайджана призывает активизировать международную поддержку в борьбе с минной угрозой - ФОТО

First News Media16:10 - Сегодня
МИД Азербайджана призывает активизировать международную поддержку в борьбе с минной угрозой - ФОТО

МИД Азербайджана призвал международное сообщество активизировать поддержку в борьбе с минной угрозой.

«В результате очередного взрыва мины тяжело пострадали двое граждан Азербайджанской Республики. С момента окончания 44-дневной Отечественной войны 2020 года общее число азербайджанцев, ставших жертвами минного загрязнения со стороны Армении, достигло 433 человек». Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, размещенном на странице в X.

«Данная трагедия является очередным суровым напоминанием о продолжающемся тяжелом уроне человеческой жизни и постоянной угрозе, с которой ежедневно сталкиваются мирные граждане. Массовое и целенаправленное заминирование территорий Азербайджана продолжает оставаться главным препятствием для безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои дома, а также для реализации восстановительных работ в регионе.

Подчеркиваем настоятельную необходимость усиления международной поддержки и давления на армянскую сторону с целью получения точных карт минных полей, а также предоставления содействия масштабным усилиям Азербайджана по гуманитарному разминированию.

Создание региона, свободного от минной угрозы, является неотъемлемым и фундаментальным условием для обеспечения устойчивого мира, безопасности и развития», говорится в заявлении.

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