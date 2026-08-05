В TƏBİB сообщили о состоянии тяжело пострадавшего в ДТП в Агджабеди - ОБНОВЛЕНО

Состояние человека, госпитализированного в результате автомобильной аварии в Агджабединском районе, оценивается как тяжёлое.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что мужчина 1991 года рождения, пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия в Агджабединском районе, 4 августа около 01:35 был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи Агджабединской центральной районной больницы.

У него диагностированы закрытая травма грудной клетки и множественные травмы различных частей тела.

Лечение пострадавшего продолжается в реанимационном отделении медицинского учреждения.

Его состояние оценивается как тяжёлое.

10:22

В Агджабединском районе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован на участке автодороги Агдам - Агджабеди, проходящем через посёлок Гиндарх Агджабединского района.

В результате столкновения легковых автомобилей «ВАЗ-2107» и «Toyota» водители обеих машин, а также несколько пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Бригадами скорой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в Агджабединскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.