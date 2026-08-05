На востоке Индии 13 человек погибли из-за ударов молний

По меньшей мере 13 человек погибли в восточном индийском штате Джаркханд в результате ударов молний.

Об этом сообщила местная полиция.

"Из 13 погибших 8 человек находились в округе Гиридх, 3 — в Думке, а 2 — в Латехаре", — сообщили в полиции.

В январе Индийский метеорологический департамент сообщал, что в 2025 году в штате Джаркханд было зафиксировано более 200 случаев смерти, причиной которых главным образом стали "удары молнии во время грозы".

Источник: ТАСС