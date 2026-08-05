Свыше 140 мигрантов погибли при попытке проникнуть в Сеуту из Марокко

Как минимум 141 мигрант погиб при попытке проникнуть из Марокко в испанскую Сеуту, сообщает радиостанция Cadena SER.

"По меньшей мере 141 человек погиб на прошлой неделе в результате трагедии на Тарахале в Сеуте, произошедшей после массового притока мигрантов, пересекших границу из Марокко", – передает радиостанция.

Отмечается, что 78 тел было обнаружено с испанской стороны границы и 63 – с марокканской.

"Большинству умерших от 20 до 30 лет, в основном марокканцы, хотя есть также несколько выходцев из стран Африки к югу от Сахары", – передает Cadena SER.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.