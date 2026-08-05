Хуситы заявили об атаке на саудовский нефтяной танкер в Красном море

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар баллистическими ракетами по саудовскому нефтяному танкеру Wafa в северной части Красного моря.

Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, мятежники "атаковали саудовский нефтяной танкер Wafa в северной части Красного моря в районе [порта] Янбу с использованием нескольких баллистических ракет". Согласно утверждению Сарии, попадание было точным.

Военный представитель "Ансар Аллах" отметил, что с момента объявления мятежниками морской блокады 22 июля хуситы атаковали в общей сложности восемь саудовских танкеров. Кроме того, по его утверждению, 29 танкеров были вынуждены изменить курс в акваториях Красного и Аравийского морей. Сариа также утверждает, что Саудовская Аравия перенаправляет свои суда в северную часть Красного моря в попытке обойти блокаду Баб-эль-Мандебского пролива со стороны повстанцев. В связи с этим хуситы пригрозили расширить операции на севере акватории, чтобы закрыть все маршруты для саудовских судов в рамках стратегии "блокада за блокаду".