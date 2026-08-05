СМИ: Пашинян недоволен работой министра обороны Армении 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян недоволен работой министра обороны Сурена Папикяна, недавно между ними состоялся жесткий разговор, пишет газета "Грапарак".

Отмечается, что Пашинян недоволен растущим числом смертей в армии в мирных условиях, критикой, звучащей в адрес Вооруженных сил Армении.

Более того, в кулуарах власти поговаривали, что Папикяна ждет участь бывшего спикера парламента Алена Симоняна. Однако, не имея подходящего кандидата из числа "своих", премьер решил не рисковать и переназначил главу МО, утверждается в публикации.

"Премьер заявил Папикяну, что войны нет, и тот должен заниматься исключительно вопросами морально-психологического состояния войск. Необходимости в решении боевых задач нет, однако вопросы внутренней дисциплины в армии игнорируются, а на постах – неутешительная ситуация", – пишет газета.

Издание утверждает, что Минобороны фальсифицирует и скрывает статистику смертей в ВС. О большинстве несчастных случаев не сообщается, огласке предаются лишь те инциденты, которые выявляются прессой. В министерстве оправдываются, мол, часть этих случаев не связана с армейской службой.

Напомним, 21 июля Следственный комитет Армении сообщил о смерти военнослужащего срочной службы ВС Армении Нарека Торояна, отметив, что возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства". Смерть Торояна стала уже восьмым случаем гибели военнослужащего ВС Армении в небoевых условиях за первые семь месяцев 2026 года. По информации в СМИ, он совершил суицид после того, как был избит сослуживцами.

Источник: Sputnik Армения