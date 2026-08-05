Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с одной из главных причин ДТП

«Анализ показывает, что одним из основных факторов, приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, является несоблюдение безопасной дистанции во время движения. Подобное нарушение правил приводит к тяжелым последствиям, особенно при движении на высокой скорости на автомагистралях, а также в условиях интенсивного транспортного потока на городских дорогах».

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции МВД.

Было отмечено, что несоблюдение достаточной дистанции затрудняет своевременную реакцию водителя при внезапном торможении, движущегося впереди транспортного средства, неожиданной смене им направления движения, возникновении препятствия или остановке:

«В результате происходят столкновения сзади, цепные ДТП, потеря управления транспортным средством и другие тяжелые аварии. В неблагоприятных погодных и дорожных условиях этот риск возрастает еще больше.

Водители должны учитывать, что безопасная дистанция не является постоянным показателем. Она должна определяться в соответствии со скоростью движения, состоянием дороги, погодными условиями, дальностью видимости и интенсивностью транспортного потока. Дистанция до движущегося впереди транспортного средства должна быть такой, чтобы при экстренном торможении, возникновении неожиданного препятствия или иной опасной ситуации водитель мог правильно оценить обстановку, своевременно отреагировать и безопасно остановить транспортное средство. Главное управление Государственной дорожной полиции призывает всех водителей уделять особое внимание соблюдению безопасной дистанции, избегать действий, повышающих риск аварии, и всегда проявлять ответственность за рулем».