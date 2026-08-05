В Азербайджане начался этап выбора вакансий для будущих учителей

С 11:00 5 августа начинается этап выбора вакансий в рамках конкурса по приёму учителей на работу.

Как сообщили в пресс-службе Государственного агентства по дошкольному и общему образованию, на данном этапе возможность первыми выбрать вакантное место предоставляется членам семей шехидов, набравшим минимальный проходной балл на тестовом экзамене:

«Кандидаты имеют право выбрать в форме электронного обращения не более 8 вакансных мест. Размещение на выбранные вакантные должности осуществляется с учётом указанной кандидатом последовательности».

В сообщении отмечается, что кандидаты, отказавшиеся от вакантного места после его замещения, не будут допущены к участию в последующих этапах выбора вакансий:

«На следующих этапах пройдёт тур выбора вакансий в общеобразовательных учреждениях, где применяются меры стимулирования с учётом фактического места жительства, а также тур общего выбора вакансий. О датах проведения указанных этапов общественности будет предоставлена дополнительная информация».

Отмечается, что процесс выбора вакансий для членов семей шехидов продлится до 11:00 6 августа.