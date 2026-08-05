Новый Южный Кавказ: почему выход Армении из ОДКБ стал вопросом времени

Неопределенность вокруг участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сохраняющаяся уже более двух лет, может разрешиться в ближайшие месяцы.

На предстоящей в ноябре сессии Совета коллективной безопасности в Москве, как ожидается, будет поднят вопрос о лишении Армении права голоса в органах ОДКБ.

«Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ будет проходить в Москве 11 ноября, и лидеры государств будут, вероятно, обсуждать данный вопрос», - заявил в среду постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев (цитата по РИА Новости).

По его словам, решение по этому вопросу, если таковое потребуется, будет приниматься консенсусом.

Еще в июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что из-за задолженности Армении по членским взносам в ОДКБ организация рассмотрит возможность применения статьи устава, регулирующей меры в отношении государств, не выполняющих свои обязательства.

Статья 25 Устава ОДКБ предусматривает возможность приостановления права государства выдвигать своих граждан на квотные должности в органах организации, а также права голоса в этих органах в случае, если страна более двух лет не выполняет обязательства по уплате взносов в бюджет ОДКБ.

При этом фактически подобная ситуация уже сложилась. «Де-факто данное положение дел действует уже более двух лет, так как Армения не выдвигает своих граждан на квотные должности в Секретариат, а также отозвала своих представителей из Объединенного штаба ОДКБ», - сказал Виктор Васильев. Ереван также воздерживается от перечисления организации членских взносов.

В свою очередь власти Армении не намерены менять нынешний курс в отношении ОДКБ и не считают возможное обсуждение вопроса членства страны поводом для пересмотра своей позиции. Как месяцем ранее заявил премьер-министр Никол Пашинян, Армения может выйти из ОДКБ, и сделает это «в случае необходимости». При этом шаги по возобновлению участия в организации, согласно предвыборной программе его партии, предприниматься не будут.

Такая позиция армянских властей не стала неожиданностью – Ереван не первый год последовательно демонтирует отношения с организацией. Еще в феврале 2024 года Армения официально объявила о «заморозке» своего участия в ОДКБ. Премьер-министр Никол Пашинян мотивировал это тем, что союзники «не выполняют принятых обязательств и фактически не признают зоны своей ответственности». И уже весной того же года власти Армении инициировали процесс евроинтеграции.

Стремление Армении к интеграции с Европейским союзом стало одной из ключевых причин окончательного охлаждения отношений с многолетними союзниками по ОДКБ. Важным этапом процесса сближения стал состоявшийся 5 мая в Ереване первый в истории двусторонний саммит Армения-ЕС. Спустя месяц, 4 июня Пашинян провел телефонный разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По сообщению пресс-службы армянского премьера, «собеседники подчеркнули важность углубления деловых связей и последовательного выполнения договоренностей, достигнутых на саммите Армения-ЕС».

Впрочем, активное сближение Еревана и Брюсселя началось значительно раньше, в том числе в военной сфере. Так, 23 июля 2024 года ЕС впервые одобрил предоставление Армении 10 млн евро из Европейского фонда мира. 30 января 2026 года было принято решение предоставить Армении еще 20 млн евро. В марте этого года Армения обратилась к Евросоюзу за получением третьего пакета финансового содействия от Европейского фонда мира, о чем сообщил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Однако постепенное дистанцирование Армении от ОДКБ объясняется не только политическими разногласиями с союзниками или активизацией контактов с Евросоюзом. Более существенное влияние оказывает изменение стратегической среды на Южном Кавказе, где после окончания многолетнего конфликта постепенно формируется новая система региональных отношений.

Ключевым фактором этих изменений стало появление повестки, в которой все большую роль начинают играть мирное урегулирование, транспортная взаимосвязанность и экономическая интеграция. Во многом эти изменения стали следствием новой региональной реальности, сформировавшейся после полного восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и государственного суверенитета. Сегодня архитектура безопасности все в большей степени опирается на развитие коммуникаций, торговли и политического диалога.

В этом контексте важной вехой стало подписание Совместной декларации лидерами Азербайджана и Армении и парафирование мирного соглашения главами МИД сторон 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

Несмотря на необходимость решения Арменией принципиального вопроса - устранения из своей конституции положения, содержащего территориальные претензии к Азербайджану – ход мирного процесса в целом свидетельствует о переходе к новой модели двусторонних отношений, где дипломатические механизмы начинают вытеснять логику конфронтации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что сегодня мир с Арменией уже является реальностью. «Таким образом, де-факто мир достигнут, и мы видим его преимущества», - заявил глава государства, выступая с заявлением для прессы совместно с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 1 июля в Баку. «Мы предприняли множество односторонних шагов, чтобы продемонстрировать, что мир существует не только на бумаге, его можно ощутить в повседневной жизни. Азербайджан снял все ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению. Эти ограничения были введены в связи с оккупацией Арменией наших международно признанных территорий. Мы также начали поставлять Армении критически важное топливо, в частности бензин и дизельное топливо. В нынешней геополитической ситуации это имеет еще большее значение, чем когда-либо прежде.

Таким образом, мы демонстрируем, что для нас мир – это то, что уже можно ощутить, почувствовать, и мы учимся жить в условиях мира. Мы жили в условиях оккупации 30 лет и восстановили свой суверенитет и территориальную целостность собственными силами - как военным путем, так и политическими средствами. И мы предложили Армении мир. Так что теперь мир - это реальность, но мы должны усердно работать, чтобы его укрепить, сделать его долговременным, сделать его вечным», - подчеркнул азербайджанский лидер.

Менее чем за год через территорию Азербайджана в Армению и обратно было перевезено около 60 тыс тонн грузов. При этом объем нефтепродуктов, проданных Азербайджаном Армении, составил примерно 20 тыс тонн. Об этом вчера заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом. Более того, сегодня Баку не исключает расширения товарной номенклатуры в торговле с Арменией. «Уже в этом году мы стали свидетелями поставок нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. Нельзя исключать, что на последующих этапах номенклатура взаимной торговли может расшириться», - сказал министр. Он отметил, что все эти позитивные изменения были достигнуты исключительно благодаря прямому двустороннему диалогу между Азербайджаном и Арменией: «Этот двусторонний формат доказал свою эффективность не только для нас, но и всему миру. Политическое руководство Азербайджана готово и впредь продолжать этот процесс именно в двустороннем формате».

Не менее важную роль приобретают проекты развития транспортной инфраструктуры, направленные на повышение взаимосвязанности не только Южного Кавказа, но и более широкой географии, включая TRIPP. Для Армении это означает возможность преодолеть последствия многолетней изоляции, получить доступ к новым торговым маршрутам, привлечь инвестиции и включиться в региональные логистические цепочки. Еще одним проявлением этих изменений становится диалог между Арменией и Турцией по вопросам нормализации отношений.

Таким образом, по мере того как экономическая интеграция и дипломатическое урегулирование становятся определяющими элементами новой региональной архитектуры, военно-политические союзы постепенно утрачивают для Еревана прежнюю значимость. На этом фоне интересы, связанные с участием в ОДКБ, все больше уступают место политическим и экономическим приоритетам.

В этих условиях возможное ограничение прав Армении в организации вряд ли станет решающим фактором для армянского руководства. Напротив, при сохранении нынешнего курса вопрос о полном выходе из ОДКБ может стать скорее вопросом времени, чем политической альтернативой.

Формальное членство Армении в организации уже сегодня заметно расходится с ее фактической внешнеполитической линией. По мере углубления интеграции Армении в новые региональные процессы и развития сотрудничества с Европейским союзом, сохранять нынешний баланс будет сложнее. Рано или поздно армянскому руководству придется сделать окончательный выбор.