В результате ударов России по Киевской области 14 человек погибли, 27 пострадали - ФОТО

В ночь на 5 августа армия РФ атаковала Киевскую область, в результате чего погибли 14 человек, еще 27 человек получили ранения.

Об этом сообщают ГСЧС Украины и Киевская ОВА.

"Броварской район. В результате атаки возникли масштабные пожары на территории логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых объектов и других объектов. Фастовский район. В селе Калиновка в результате вражеского удара возник пожар на территории предприятия. Пожар ликвидирован", - сообщили в ГСЧС Украины.

Кроме того, в Бучанском районе из-за российского обстрела произошли пожары на территории логистических комплексов.

"Подразделения ГСЧС продолжают ликвидировать пожары и работают на местах вражеских ударов. Информация о погибших, пострадавших и других последствиях атаки уточняется", - добавили в сообщении.

Источник: UNIAN