Пришла «посмотреть квартиру» и украла золото: подробности задержания на Абшероне

На Абшероне задержана подозреваемая в краже из дома золотых украшений на сумму 5 тысяч манатов под видом покупателя квартиры.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что в результате проведённых мероприятий была установлена и задержана подозреваемая в совершении данного деяния 31-летняя Р. Гулиева.

В ходе расследования было установлено, что задержанная проникла в квартиру, представившись покупателем, желающим приобрести жильё, и совершила кражу, воспользовавшись ослаблением внимания владельца дома.

По факту проводится расследование.