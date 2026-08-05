Пришла «посмотреть квартиру» и украла золото: подробности задержания на Абшероне
На Абшероне задержана подозреваемая в краже из дома золотых украшений на сумму 5 тысяч манатов под видом покупателя квартиры.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Сообщается, что в результате проведённых мероприятий была установлена и задержана подозреваемая в совершении данного деяния 31-летняя Р. Гулиева.
В ходе расследования было установлено, что задержанная проникла в квартиру, представившись покупателем, желающим приобрести жильё, и совершила кражу, воспользовавшись ослаблением внимания владельца дома.
По факту проводится расследование.
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