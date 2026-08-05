В Каспийском море задержан браконьер

В ходе очередного мероприятия, проведённого сотрудниками Управления полиции на водном транспорте, задержан человек, занимавшийся незаконной ловлей рыбы в Каспийском море.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, в результате экологических мероприятий, проведённых сотрудниками Абшеронского линейного пункта полиции, возле посёлка Зиря Хазарского района был выявлен и задержан 30-летний Е. Черкезов, занимавшийся браконьерством. В ходе досмотра у него были изъяты используемые для незаконной ловли синтетические сети, а также 95 рыб различных видов общей массой 26 килограммов.

В ходе разбирательства установлено, что указанное лицо причинило материальный ущерб природе в размере 1 067 манатов.

По факту проводится расследование.