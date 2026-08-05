Арестован муж известной ведущей Нигяр Фархад

Арестован Самир Яхьязаде - муж известной ведущей Нигяр Фархад.

Как стало известно Qafqazinfo, дело связано с руководимой им компанией по обучению за рубежом «AİD Group».

Некоторое время жалобы в адрес «AİD Group» не утихали. На сайте также был опубликован ряд материалов по этому поводу. В последний была информация об «исчезновении» Нигяр Фархад. В результате первоначального расследования, проведённого правоохранительными органами, Самир Яхьязаде был привлечён к уголовной ответственности по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершённое с причинением крупного ущерба) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Учредитель «AİD Group» Нигар Фархад и её мать Арзу Алиева также были допрошены, в их отношении расследование продолжается. Сообщается, что распространившиеся в социальных сетях утверждения об отъезде ведущей из страны не соответствуют действительности. Отметим, что «AİD Group» является одной из ведущих компаний, работающих в сфере образования за рубежом. Учредитель компании Нигяр Фархад заявляет, что училась в Гарвардском университете.

Она также работала ведущей на различных телеканалах и время от времени оказывалась в центре общественных обсуждений из-за высказываний в своих передачах. Арестованный Самир Яхьязаде в основном проживает в Нью-Йорке (США) и является профессиональным IT-специалистом.

Читайте по теме:

Компания Нигяр Фархад по обучению за рубежом столкнулась с волной жалоб от клиентов