В Армении у бывшего губернатора конфискуют почти $500 тыс. и недвижимость
У бывшего губернатора Арагацотна Саркиса Саакяна будет конфисковано в пользу государства около 184 млн драмов (почти $500 тыс.) и недвижимое имущество.
Суд удовлетворил иск прокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения.
После вступления судебного акта в законную силу у бывшего чиновника конфискуют 45% стоимости квартиры в Ереване, особняк в Аштараке, а также 184 млн драмов (почти $500 тыс.).
Саркис Саакян занимал должность губернатора Арагацотнской области Армении почти 7 лет: с мая 2009 года по февраль 2016 года.
Источник: Sputnik Армения
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