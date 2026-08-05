 В Армении у бывшего губернатора конфискуют почти $500 тыс. и недвижимость | 1news.az | Новости
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В Армении у бывшего губернатора конфискуют почти $500 тыс. и недвижимость

First News Media16:58 - Сегодня
В Армении у бывшего губернатора конфискуют почти $500 тыс. и недвижимость

У бывшего губернатора Арагацотна Саркиса Саакяна будет конфисковано в пользу государства около 184 млн драмов (почти $500 тыс.) и недвижимое имущество.

Суд удовлетворил иск прокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения.

После вступления судебного акта в законную силу у бывшего чиновника конфискуют 45% стоимости квартиры в Ереване, особняк в Аштараке, а также 184 млн драмов (почти $500 тыс.).

Саркис Саакян занимал должность губернатора Арагацотнской области Армении почти 7 лет: с мая 2009 года по февраль 2016 года.

Источник: Sputnik Армения

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