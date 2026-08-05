 «Тиса» предложила провести выборы нового президента Венгрии 11 августа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

«Тиса» предложила провести выборы нового президента Венгрии 11 августа

First News Media17:20 - Сегодня
«Тиса» предложила провести выборы нового президента Венгрии 11 августа

Правящая партия Венгрии «Тиса» предложила парламенту 11 августа провести выборы нового президента страны, следует из документа, опубликованного на сайте парламента.

«Предлагаем назначить выборы президента республики на 11 августа 2026 года», — говорится в заявлении, поданном партией «Тиса» на имя временно исполняющей обязанности спикера парламента Венгрии Анико Надь Халлерне и подписанном 43 депутатами во главе с премьер-министром страны Петером Мадьяром.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
364

Актуально

Общество

В Баку и районах Азербайджана объявлен жёлтый уровень опасности

Экономика

Казахстан и Азербайджан завершили прокладку оптоволоконного кабеля по дну ...

Общество

Изменена схема движения автобуса № 24 в Баку

Мнение

Турция, Иран, Израиль, Палестина и «красные линии» Азербайджана: дипломатическая ...

В мире

ООН прогнозирует нехватку еду для 50 млн человек в мире из-за Эль-Ниньо

Суд в Украине избирает меру пресечения экс-послу в США Стефанишиной

Лицо, сотрудничающее с Бакинской инициативной группой, под прицелом индийской разведки

Пашинян обсудил с представителем США TRIPP

Выбор редактора

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Новости для вас

Италия закрыла границы с Испанией и приостановила Шенген

В России нашли уникальный минерал дороже золота

Президент Украины вновь призвал союзников усилить противоракетную оборону

Греция, Франция, Испания и Турция продолжают борьбу с масштабными лесными пожарами

Последние новости

Азербайджанские таэквондисты завоевали 22 медали в Батуми

Сегодня, 19:30

ООН прогнозирует нехватку еду для 50 млн человек в мире из-за Эль-Ниньо

Сегодня, 19:15

Семья 35-летней женщины обвинила пластического хирурга в ее смерти: врач вину не признает

Сегодня, 19:00

Госагентство автодорог: ремонтируются улицы и проспекты всех административных районов Баку

Сегодня, 18:40

Суд в Украине избирает меру пресечения экс-послу в США Стефанишиной

Сегодня, 18:25

Лицо, сотрудничающее с Бакинской инициативной группой, под прицелом индийской разведки

Сегодня, 18:10

Пашинян обсудил с представителем США TRIPP

Сегодня, 17:55

Казахстан и Азербайджан завершили прокладку оптоволоконного кабеля по дну Каспия

Сегодня, 17:36

Иран поддержит любое решение ХАМАС в переговорах с Израилем

Сегодня, 17:35

Изменена схема движения автобуса № 24 в Баку

Сегодня, 17:29

Турция, Иран, Израиль, Палестина и «красные линии» Азербайджана: дипломатическая формула Баку в заявлениях Хикмета Гаджиева

Сегодня, 17:27

В Бакинском метро назвали способ избежать лишних расходов на проезд после 15 августа - ВИДЕО

Сегодня, 17:25

Трамп заявил, что переговоры с Ираном проходят успешно

Сегодня, 17:22

«Тиса» предложила провести выборы нового президента Венгрии 11 августа

Сегодня, 17:20

Пришла «посмотреть квартиру» и украла золото: подробности задержания на Абшероне

Сегодня, 17:07

В Армении у бывшего губернатора конфискуют почти $500 тыс. и недвижимость

Сегодня, 16:58

В Каспийском море задержан браконьер

Сегодня, 16:45

Арестован муж известной ведущей Нигяр Фархад

Сегодня, 16:25

Хикмет Гаджиев: Азербайджан доказал приверженность мирному процессу с Арменией

Сегодня, 16:20

Начался свободный выбор школ в группы дошкольной подготовки

Сегодня, 16:13
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57