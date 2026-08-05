«Тиса» предложила провести выборы нового президента Венгрии 11 августа

Правящая партия Венгрии «Тиса» предложила парламенту 11 августа провести выборы нового президента страны, следует из документа, опубликованного на сайте парламента.

«Предлагаем назначить выборы президента республики на 11 августа 2026 года», — говорится в заявлении, поданном партией «Тиса» на имя временно исполняющей обязанности спикера парламента Венгрии Анико Надь Халлерне и подписанном 43 депутатами во главе с премьер-министром страны Петером Мадьяром.

Источник: РИА Новости