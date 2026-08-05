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Мирзоян обсудил с представителем США ускорение реализации проекта TRIPP

First News Media13:05 - Сегодня
Мирзоян обсудил с представителем США ускорение реализации проекта TRIPP

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял Арье Лайтстоуна, старшего советника специального посланника США по миротворческим миссиям.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает Министерство иностранных дел Армении.

На встрече также присутствовал Константин Соколов, председатель Фонда транскаспийских предприятий. Обе стороны подчеркнули значительные достижения и прогресс, достигнутые после Вашингтонского мирного саммита 8 августа 2025 года. 

Подчеркнув важность мира, установленного между Арменией и Азербайджаном, для максимального раскрытия потенциала развития региона, собеседники также обсудили возможные шаги, направленные на дальнейшее укрепление мира.

Собеседники с удовлетворением отметили активную динамику последних взаимных визитов на высоком уровне и достигнутых договоренностей, а также ощутимые успехи в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и США, которые являются результатом реализации трех меморандумов, подписанных в Вашингтоне всего год назад, 8 августа. 

Среди ряда инициатив обсуждались активно развивающееся сотрудничество в области искусственного интеллекта и запуск центра обработки данных (AB Factory) в рамках первого этапа мегапроекта Firebird AI.

Арарат Мирзоян и Арье Лайтстоун также обсудили возможности и программы сотрудничества в сфере торговли, экономики, укрепления экономической и энергетической устойчивости Армении.

Также были обсуждены вопросы развития региональной взаимосвязи и реализацию существующих конкурентных преимуществ на этом пути. Была рассмотрена работа по реализации программы TRIPP. Обе стороны подчеркнули заинтересованность в скорейшей реализации программы на местах. Они обменялись мнениями о перспективах наиболее эффективной интеграции Армении в международную транспортно-инфраструктурную систему.

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