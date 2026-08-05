Гурбан Гурбанов: Нам предстоит сыграть с хорошей командой

Нам предстоит сыграть с хорошей командой.

Об этом заявил главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов в преддверии первого матча III квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против киевского "Динамо".

По словам специалиста, он ожидает интересную игру.

"Мы подготовились к матчу так, как и хотели. Верим, что добьёмся хорошего результата. Соперник также хорошо подготовился к игре. Они даже перенесли два матча чемпионата. Тем не менее я уверен, что независимо от результата нас ждёт интересный матч. В нашем составе будут изменения. Не исключено, что Реналдо Сефас сыграет на острие атаки вместо травмированного Закарии Саво. Однако окончательное решение я пока не принял", - отметил Г.Гурбанов.

Отметим, что матч "Динамо" (Киев) - "Карабах", который состоится на стадионе "Арена Люблин", начнётся 6 августа в 21:00 по бакинскому времени.

Напомним, что ответная встреча на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова будет 13 августа в 20:00.