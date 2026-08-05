Армения и Турция договорились ускорить восстановление Анийского моста
Вторая встреча армяно-турецкой рабочей группы по восстановлению Анийского моста на границе двух стран прошла в Ереване, сообщает "Арменпресс".
Стороны подчеркнули важность Протокола о совместном восстановлении исторического моста Ани, подписанного 4 мая 2026 года.
Они договорились продолжить усилия, направленные на скорейшую реализацию подписанного документа.
Напомним, 4 мая Армения и Турция подписали протокол о совместном восстановлении моста.
Документ в Ереване был подписан спецпредставителями двух стран в присутствии премьера Армении Никола Пашиняна и турецкого вице-президента Джевдета Йылмаза.
Церемония состоялась в рамках первого заседания рабочей группы по восстановлению Анийского моста.
Глава армянского МИД Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции 15 февраля 2023 г. в Анкаре заявил, что Армения и Турция отремонтируют пограничный мост.