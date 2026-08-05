Появились первые кадры со съемок «Доспехов Бога 4» в Баку - ВИДЕО

В социальных сетях распространились первые кадры со съемочной площадки международного блокбастера «Доспехи Бога 4», съемки которого проходят в Баку.

Напомним, что легендарный актер Джеки Чан прибыл в столицу Азербайджана для участия в работе над новой частью культовой франшизы. По имеющейся информации, он проведет в Баку около десяти дней.

Как сообщалось ранее, съемочная группа выбрала для работы самые живописные локации города. В кадр фильма войдут Ичеришехер, Нагорный парк, Бакинский фуникулер, Зеленый театр и Площадь фонтанов.

Ожидается, что в новой картине Джеки Чан вновь исполнит роль знаменитого искателя приключений по прозвищу «Азиатский ястреб». Премьера фильма запланирована на 2027 год.